Порошенко откроет мемориал в память о погибших украинцах в Польше

Президент Украины Петр Порошенко посетит Польшу, где встретится с украинской общиной и откроет мемориал памяти погибших украинцев. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт украинского президента.

«8 июля 2018 года президент Украины Петр Порошенко совершит рабочий визит в Республику Польша по приглашению украинской общины этой страны», — говорится в заявлении пресс-службы президента.

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Согласно программе визита, Порошенко посетит село Сахрынь в Люблинском воеводстве. Там, по данным представителей президента, он откроет «мемориал памяти украинцев», которые погибли от рук польских «сельских батальонов» и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.

Отмечается, что Порошенко примет участие в богослужении и проведет встречу с представителями украинской общины.

Ранее сообщалось, что Порошенко торжественно открыл дорожный знак.