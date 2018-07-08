Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Румынии
В Сети появилось видео с места крушения истребителя румынских ВВС МиГ-21. Видеозапись опубликована на YouTube.
На видео видны клубы дыма, которые поднимаются над местом крушения МиГ-21.
Также на кадрах видна толпа людей, которые находятся недалеко от место падения истребителя.
Реклама
Ранее сообщалось, что в Румынии разбился истребитель румынских ВВС МиГ-21.
Как отмечалось, инцидент произошел днем 7 июля примерно в 10 км от военной базы в Фетешть во время показательных выступлений. Летчик — лейтенант Флорин Ротару — погиб.