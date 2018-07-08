Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Румынии

В Сети появилось видео с места крушения истребителя румынских ВВС МиГ-21. Видеозапись опубликована на YouTube.

На видео видны клубы дыма, которые поднимаются над местом крушения МиГ-21.

Также на кадрах видна толпа людей, которые находятся недалеко от место падения истребителя.

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Ранее сообщалось, что в Румынии разбился истребитель румынских ВВС МиГ-21.

Как отмечалось, инцидент произошел днем 7 июля примерно в 10 км от военной базы в Фетешть во время показательных выступлений. Летчик — лейтенант Флорин Ротару — погиб.