В Восточную Гуту вернулись более 71 тысячи беженцев

В российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что более 71 тысячи человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте. Об этом сообщается в фейсбуке Министерства обороны России.

«На большей части Сирийской Арабской Республики созданы условия, способствующие возвращению вынужденных переселенцев. В Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц уже вернулось 71 408 жителей», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 119 человек.

Ранее сообщалось, что 71 176 жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома.

Как отмечается, нормализуется обстановка в провинциях Хама и Хомс, идет процесс возвращения к мирной жизни.