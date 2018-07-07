Корабли США вошли в Черное море для проведения учений с Украиной

Два военных корабля США вошли в Черное море для проведения совместных учений с Украиной, говорится в заявлении американских ВМС.

В Черное море вошел флагманский корабль 6-го флота «Маунт Уитни». Ранее в акваторию вошел ракетный эсминец «Портер».

«Мы с нетерпением ждем работы с союзниками НАТО и партнерами для обеспечения мира и экономической стабильности», — говорится в заявлении командования.

Ранее сообщалось, что два американских военных корабля прошли через Тайваньский залив. Также ранее стало известно, что США увеличили авиагруппировку на Украине.