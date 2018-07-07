Военный США погиб в результате атаки в Афганистане

Военнослужащий из США погиб в Афганистане в результате «внутренней атаки», сообщает Reuters со ссылкой на заявление миссии НАТО «Решительная поддержка».

Также двое военных пострадали. Их состояние оценивается как стабильное, им оказывают медицинскую помощь.

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Инцидент будет расследован, имя погибшего военного не называется до тех пор, пока не будут уведомлены его родственники.

Ранее сообщалось, что сирийский военный погиб в результате авиаудара коалиции, возглавляемой США, в провинции Хомс.

Также ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал об обеспокоенности действиями НАТО в Афганистане.