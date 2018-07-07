В Пентагоне заявили о намерении не вмешиваться в ситуацию на юге Сирии

США не намерены вмешиваться в ситуацию на юге Сирии, где правительственная армия заключила перемирие с вооруженной оппозицией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пентагона и пресс-службу коалиции, возглавляемой США.

В Пентагоне призвали власти Сирии и другие стороны конфликта добиваться скорейшего урегулирования в рамках Женевского процесса.

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»Министерство обороны (США) по-прежнему сосредоточено на разгроме ИГ («Исламского государства») на востоке Сирии и не проводит никаких операций на западе Сирии. Дни ИГ как реально существующего халифата сочтены, и мы не можем отвлекаться от его окончательного разгрома», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Россия призвала мир присоединиться к разминированию Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.