В Брюсселе устроили акцию против Трампа и НАТО

Активисты устроили акцию протеста в Брюсселе, выступая против приезда президента США Дональда Трампа на саммит НАТО. Об этом сообщает Associated Press.

Участники акции выступают с требованием снизить затраты на военные нужды и увеличить финансирование школ. Они также выступают за закрытие угольных шахт и атомных электростанций.

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Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Брюсселе. Как ожидается, Трамп потребует от лидеров других стран – членов альянса увеличить взносы в бюджет НАТО.

Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоены из-за предстоящей встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.