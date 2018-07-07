Американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив

Два американских военных корабля прошли через Тайваньский пролив, сообщает Reuters.

Об этом заявили в министерстве обороны Тайваня. В ведомстве уточнили, что ситуация контролируется в связи с международными правилами.

Отмечается, что корабли США прошли через пролив на фоне эскалации напряженности между Тайванем и Китаем.

Ранее представитель Вооруженных сил Ирана заявил, что в Персидский залив в сопровождении американского эсминца вошел корабль, который перевозил химические вещества. Также ранее стало известно, что в США переименовали Тихоокеанское командование вооруженных сил.