В Румынии разбился МиГ-21, летчик погиб

В Румынии разбился истребитель румынских ВВС МиГ-21. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство национальной обороны страны.

Инцидент произошел днем 7 июля примерно в 10 км от военной базы в Фетешть во время показательных выступлений. Летчик — лейтенант Флорин Ротару — погиб.

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«Офицеру было 36 лет, он выполнял функцию главного пилота 861-й эскадрильи истребителей воздушной базы в Фетештах», — говорится в сообщении военного ведомства.

Расследовать инцидент будет специальная комиссия минобороны Румынии. Руководство ведомства выразило соболезнования семье погибшего летчика.

Ранее сообщалось, что истребитель ВВС США F-15 разбился у берегов Японии.