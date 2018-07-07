В НАТО обеспокоены из-за предстоящей встречи Путина и Трампа

Координатор правящей коалиции Германии по трансатлантическому сотрудничеству Питер Байер заявил, что официальные лица НАТО обеспокоены тем, что в ходе встречи президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трампа могут достичь договоренностей, которые были не согласованы с альянсом. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, представители НАТО не участвовали в планировании встречи Путина и Трампа.

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Он также подчеркнул, что в НАТО серьезно озабоченные тем, о чем могут договориться Путин и Трамп в ходе встречи.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на «прекрасную» встречу с Путиным.

5 июля в администрации США сообщили, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может привести к «конкретным договоренностям».