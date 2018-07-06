Сирийская армия взяла под контроль главный переход на границе с Иорданией
Правительственная армия Сирии взяла под контроль «Насиб» — главный переход на границе с Иорданией, сообщает РИА «Новости».
На границе поднят государственный флаг САР. Отмечается, что правительственные войска прошли без боя почти 20 км вдоль границы.
Боевики «Джебхат ан-Нусры» пытаются контратаковать позиции армии у КПП «Насиб» с использованием минометов и крупнокалиберных пулеметов.
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Сирийские силы охраны границы стягивают к опорным пунктам пехоту, танки и тяжелую технику.
Ранее сообщалось, что российские компании начали работу по ТЭС в Сирии.
«Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.