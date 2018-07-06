В Кремле ответили на вопрос о статусе российских добровольцев в Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что, если предложения по наделению добровольцев на территории Сирии официальным статусом поступят в Кремль, их переадресуют в Минобороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, международная общественная организация «Честь и Родина» и «Общероссийское офицерское собрание» призвали российские власти признать присутствие в Сирии частных военных специалистов из России. В этом случае они смогут рассчитывать на привилегии для участников боевых действий.

«По официальным каналам если такое обращение поступит, оно наверняка будет направлено в министерство обороны для проработки и выработки каких-то подходов основополагающих», — заявил Песков.