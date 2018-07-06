AP: около 40 мигрантов-запасников и призывников были уволены из армии США

По крайней мере 40 мигрантов-запасников и призывников армии США были уволены, несмотря на то, что им было обещано гражданство в обмен на их военную службу, сообщает Associated Press.

Некоторые из уволенных рассказали AP, что не получили ответа о причинах своего увольнения, другие сообщили, что им сказали о том, что их пометили в списках рисков безопасности, «потому что у них есть родственники за рубежом или потому, что еще не завершена их проверка».

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У уволенных призывников была отсрочена базовая подготовка, сообщает AP, что означает, что они не могут получить гражданство США. По оценкам, в настоящее время в Вооруженных силах США служат 10 тыс. мигрантов-призывников.

Пентагон сказал AP, что они не могут прокомментировать ситуацию «из-за ожидаемого судебного разбирательства».

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что США никогда не используют свою армию.