В Минобороны назвали число беспилотников в российской армии

Начальник Управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС России генерал-майор Александр Новиков рассказал, что вооружении армии России находится более 1,9 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Об этом он сказал в интервью газете «Красная звезда».

По словам Новикова, в российской армии сформированы воинские части и подразделения беспилотной авиации, вошедшие в состав специальных войск ВС.

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«На их оснащении находятся более 1900 беспилотников. В штабах военных округов, объединений и соединений созданы службы беспилотной авиации», — заявил Новиков.

Он добавил, что беспилотники начали внедряться в российские войска с 2013 года.

«В настоящее время БПЛА (беспилотный летательный аппарат. — Газета.Ru) используются практически во всех мероприятиях оперативной и боевой подготовки для обеспечения эффективного решения самых различных задач», — подчеркнул Новиков.

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