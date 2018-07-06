В Минобороны назвали число беспилотников в российской армии
Начальник Управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС России генерал-майор Александр Новиков рассказал, что вооружении армии России находится более 1,9 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Об этом он сказал в интервью газете «Красная звезда».
По словам Новикова, в российской армии сформированы воинские части и подразделения беспилотной авиации, вошедшие в состав специальных войск ВС.
«На их оснащении находятся более 1900 беспилотников. В штабах военных округов, объединений и соединений созданы службы беспилотной авиации», — заявил Новиков.
Он добавил, что беспилотники начали внедряться в российские войска с 2013 года.
«В настоящее время БПЛА (беспилотный летательный аппарат. — Газета.Ru) используются практически во всех мероприятиях оперативной и боевой подготовки для обеспечения эффективного решения самых различных задач», — подчеркнул Новиков.
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