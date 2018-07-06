Трамп назвал создание ВКС США необходимостью

Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-космические силы, которые он поручил сформировать Пентагону, — это «военная необходимость», передает РИА «Новости».

В ответ на опасения России и других стран по этому поводу Трамп заявил, что ему «очень жаль».

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«Все эти деньги, которые мы сохранили в бюджете, я направляю в Пентагон для формирования космических сил. У нас есть ВВС, у нас должны быть военно-космические силы. Знаете, люди так восторгались этим. Знаете, это не только отправить ракеты на Луну. Это и военная необходимость», — заявил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США формирует сильнейший ядерный арсенал, чтобы никто не захотел шутить с Вашингтоном.