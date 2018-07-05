Белый дом: Трамп обсудит с Путиным нарушение Россией договора о РСМД

Официальный представитель Белого дома заявил, что американский президент Дональд Трамп планирует в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным поднять тему якобы имевших место нарушений Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает РИА «Новости».

«Частью обсуждений станет вопрос нарушения Россией РСМД, есть свидетельства, что Россия нарушает РСМД и мы призываем их к ответственности за это», — сообщили в Белом доме.

Раньше сообщалось, что Путин и Трамп проведут переговоры один на один в Хельсинки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобный формат встречи «подходящим» для российской стороны.