В Китае разрабатывают новый истребитель на замену J-15

В Китае приступили к разработке нового палубного истребителя после серии аварий с участием истребителя J-15, который используется ВВС Китая в настоящее время. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что необходимость в новом истребителе стала особенно насущной после ряда «непростительных механических сбоев», в результате которых один пилот высшего пилотажа погиб и еще один был ранен.

Реклама

«J-15 — проблематичный самолет — его нестабильная система управления полетом стала главной причиной двух аварий со смертельным исходом два года назад», — сказал источник.

Как уточняется, прототипом J-15 является российский двухмоторный истребитель Су-33, которому уже более 30 лет. Новый самолет планируется сконструировать на основе китайского FC-31, разработанного в 2012 году.

Ранее сообщалось, что китайский военный истребитель упал на здание в провинции Чжэцзян.