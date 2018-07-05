В минобороны Сербии опровергли данные о приобретении С-300 у России

Глава минобороны Сербии Александр Вулин заявил, что информация ряда СМИ о приобретении страной зенитно-ракетных комплексов С-300 у России является ложной. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, некоторые российские СМИ со ссылкой на источник сообщили о том, что российская сторона получила от Сербии заявку, предполагающую приобретение комплексов противовоздушной обороны С-300.

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«Сербия отлично сотрудничает с Российской Федерацией, но новость о покупке систем С-300 не соответствует действительности», — заявил Вулин.

Ранее глава боевого авиационного командования ВВС генерал Джеймс Холмс заявил, что военные США пытаются понять, как противостоять российской системе ПВО С-400.