Песков ответил на вопрос о присвоении воинским частям России названий украинских городов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался давать комментарий после заявления главы украинского Генштаба о присвоении названий городов Украины военным частям армии России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как уточняется, начальник Генштаба Украины Виктор Муженко заявил, что якобы переименование воинских частей является «сигналом Украине и миру, что Россия не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме».

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По словам Пескова, с такими вопросами следует обращаться в российский Генштаб.

«…это не прерогатива Кремля», — подчеркнул Песков.

Ранее Владимир Путин присвоил российским воинским формированиям имена украинских городов.