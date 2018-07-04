В Минобороны назвали самого титулованного военного армии России

Полковник запаса Воздушно-космических сил (ВКС) России Игорь Родобольский является обладателем максимального количества государственных военных наград, следует из Книги рекордов Вооруженных сил России, размещенной на сайте Минобороны.

По данным Книги рекордов, Родобольский принимал участие в боевых действиях в Афганистане, а также служил во время вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на соседних с Россией территориях в 1994-1996 годах. Также он был участником контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона в 1999 году.

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В 2003 году Родобольскому присвоили звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, которые он проявил при исполнении боевых задач на Кавказе.

«Он награжден орденом «За военные заслуги», тремя орденами Мужества, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени», — говорится на сайте ведомства.

В общей сложности военнослужащий отмечен восемью наградами.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о военнослужащих, которые посмертно получили звание Героев России за службу в Сирии.