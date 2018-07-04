Стала известна дата внеочередного собрания Совбеза ООН по беженцам в Сирии

Швеция, новый временный председатель Совета Безопасности ООН, созывает внеочередное собрание в четверг, 5 июля, в 10.00 (17.00 мск), чтобы обсудить проблему беженцев на юго-западе Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на шведское постоянное представительство.

«Мы обратились к Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов с просьбой представить совету обновленную информацию о нынешней гуманитарной ситуации и ответных мерах на нее», — говорится в сообщении постпредства Швеции.

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Представители Швеции хотят обсудить, удалось ли добиться улучшения гуманитарной ситуации на юго-западе страны, где в данный момент находятся 270 тыс. беженцев из-за усиления огня. Постпредство подчеркивает, что возрастание насилия противоречит резолюции 2401.

Ранее сообщалось, что более 70 тысяч беженцев вернулись в сирийскую Восточную Гуту.