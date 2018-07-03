NYT: Трамп написал письма лидерам НАТО с призывом увеличить оборонные бюджеты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил лидерам стран-участниц НАТО письма, в которых выразил разочарование, что некоторые участники альянса не стали повышать расходы на оборону. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, письма были разосланы в прошлом месяце. Среди получателей — лидеры Германии, Бельгии, Норвегии, Канады.

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«Как мы обсудили это в ходе вашего визита в апреле, в США растет разочарование из-за того, что некоторые союзники не увеличили [расходы на оборону], как обещали», — приводит газета слова из письма Трампа канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

В этом письме Трамп отметил, что недостаточные оборонные бюджеты негативно сказываются на безопасности НАТО, а также провоцируют союзников альянса не выполнять обещания по увеличению расходов на оборону, находя «пример для подражания» в отказавшихся странах.

В издании также отметили, что похожие формулировки Трамп выбрал в письмах к лидерам других стран-участниц НАТО.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону.