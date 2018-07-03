Российские инспекторы проверят военный объект в Норвегии

Делегация российских инспекторов проведет оценку военного объекта вооруженных сил Норвегии, передает РИА «Новости» сообщение департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

«В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов… 3 июля… планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Норвегии», — сказал начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

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Он отметил, что данные проверки проводятся, чтобы подтвердить достоверность информации о военных силах и планах развертывания систем вооружения и военной техники. По его словам, на брифинге с представителями норвежских вооруженных сил будет получена информация о личном составе и основных системах вооружения и техники.

Ранее сообщалось, что российские специалисты проведут инспекцию на территории Болгарии.