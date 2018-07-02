Стало известно количество «Кинжалов» на бомбардировщике Ту-22М3

По словам источник в российском оборонно-промышленном комплексе, дальний бомбардировщик российских военно-воздушных сил Ту-22М3 сможет нести на себе до четырех новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал», передает РИА «Новости».

«Ту-22М3, на котором будут испытываться «Кинжалы», сможет нести до четырех таких ракет», — сказал источник.

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В настоящий момент, ракеты «кинжал» устанавливаются на истребители МиГ-31БМ по одному ракетному комплексу на машину, однако они обладают меньшей дальностью в сравнении со стратегическими ракетоносцами Ту-22М3.

Ранее сообщалось, что гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытают на дальнем бомбардировщике. Конкретные сроки проведения испытаний неизвестны.