В Центре по примирению враждующих сторон рассказали о ситуации в Сирии

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что в провинциях Хама и Хомс нормализуется обстановка, идет процесс возвращения к мирной жизни. Об этом сообщается в фейсбуке Минобороны России.

«Созданы условия для возвращения вынужденных переселенцев, благодаря этому из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома вернулось 70 855 жителей Восточной Гуты. Только за прошедшие сутки к родным очагам возвратилось 106 человек», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, благодаря совместным усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации «Идлиб».

Ранее сообщалось, что более 70 тысяч человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте.