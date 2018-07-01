Шойгу обсудил с главой минобороны Израиля ситуацию в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу и его израильский коллега Авигдор Либерман провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минобороны Израиля.

Как отмечается, в ходе разговора стороны обсудили ситуацию в Сирии и в частности, события на юге САР.

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При этом Либерман подчеркнул недопустимость военного присутствия Ирана в Сирии.

По его словам, Израиль ответит на любые попытки Ирана «закрепиться» в САР.

Либерман также добавил, что целью Израиля является выдворение иранских сил и «Хизбаллы» из Сирии.

В мае сообщалось, что Шойгу провел встречу с Либерманом.

Также стало известно, что Шойгу предложил странам СНГ поучаствовать в налаживании мирной жизни в Сирии.