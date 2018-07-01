В Мали при нападении на французских военных пострадали более 30 человек

В городе Гао в результате нападения неизвестных на французских солдат пострадали более 30 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство безопасности и гражданской обороны Мали.

По данным ведомства, при нападении также погибли четыре местных жителя.

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Как отмечается, в результате нападения пострадал 31 человек, из них восемь являются военными.

Ранее сообщалось, что на севере Мали в результате нападения неизвестных погибли шесть французских военнослужащих.

Как отмечалось, неизвестные устроили взрыв рядом с бронированным автомобилем французских военных, а после открыли стрельбу.