В Госдуме прокомментировали изменение целей и задач Пентагона

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT изменение текста в описании миссии на главной странице сайта Министерства обороны США.

«Думаю, это подтверждает намерение американцев следовать курсу третейского судьи в различных государствах и навязывания своего миропорядка», — сказал он.

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Швыткин также добавил, что признание подобных задач вызывает ряд вопросов.

«Это еще раз говорит о необходимости поддержания с нашей стороны обороноспособности на уровне, адекватном той агрессивной политике, которую озвучивают США», — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что в течение последних 20 лет миссия Пентагона определялась как создание «вооруженных сил, необходимых для предотвращения войны и обеспечения безопасности» США. В настоящий момент на главной странице сайта указано обеспечение «смертоносных объединенных сил для защиты нашей страны и поддерживания американского влияния за рубежом».