Иран заявил о прибытии в Персидский залив корабля США с химическими веществами

В Персидский залив в сопровождении американского эсминца зашел корабль, который перевозил химические вещества. Об этом сообщает Mehr со ссылкой на представителя Вооруженных сил Ирана Абольфазля Шекарчи.

По данным агентства, американское грузовом судне MV Cape Ray, которое перевозило химикаты, прибыло в Персидский залив в сопровождении эсминца.

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Как отмечается, у военных Ирана есть информация о грузе и экипаже MV Cape Ray.

При этом представитель Ирана пообещал обнародовать всю информацию.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что американская сторона продолжит оказывать давление на Иран.