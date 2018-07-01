В Совфеде ответили на слова Порошенко об украинском флаге над Севастополем

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который пообещал поднять украинский флаг в бухтах Севастополя. Об этом сообщает RT.

«Украинский флот довели до ручки — об этом говорят и на Украине, и за ее пределами. Что же касается Севастополя, то все это сказки», — сказал Цеков.

Реклама

По его словам, Украине стоит «вначале поднять флаг на своих базах в Одессе».

Ранее Порошенко пообещал, что в бухтах Севастополя снова будет поднят украинский флаг.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.