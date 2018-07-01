При нападении в Мали погибли шесть французских военных

На севере Мали в результате нападения неизвестных погибли шесть французских военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, при нападении также пострадали два мирных жителя.

Как отмечается, атака произошла в городе Гао близ французско-малийского патруля.

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По словам источника, неизвестные устроили взрыв рядом с бронированным автомобилем французских военных, а после открыли стрельбу.

Ранее Reuters сообщило о том, что неизвестные атаковали французских военнослужащих на севере Мали.

В прошлом году сообщалось, что вооруженные силы Франции ликвидировали более 20 боевиков на границе Мали и Буркина-Фасо.