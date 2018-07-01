В Сирии при ударе британских ВВС погиб военный

В результате удара британских самолетов по правительственным войскам Сирии в июне погиб сирийский офицер, еще семеро военных получили ранения, сообщает The Sunday Times.

По данным издания, инцидент произошел неподалеку от базы международной коалиции Эт-Танф: самолет Typhoon ВВС Великобритании сбросил при помощи лазерной системы наведения 500-фунтовую (227 кг) бомбу на позиции сирийской армии.

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Британское минобороны назвало действия ВВС «полностью пропорциональными ответными мерами».

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить военную эскалацию и насилие в юго-западной части Сирии.

Гутерреш призвал прекратить эскалацию конфликта, а все заинтересованные стороны — соблюдать возложенные на них международные обязательства, в том числе по защите мирного населения и инфраструктуры.