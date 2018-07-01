WP: КНДР скрывает от США реальное количество боеголовок

КНДР не намерена полностью отказываться от ядерного оружия и пытается скрыть от США реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов, сообщает The Washington Post со ссылкой на четырех американских чиновников.

По данным издания, в прошлом году американские разведчики утверждали, что КНДР обладает примерно 65 боеголовками, однако демонстрирует намного меньше.

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Ранее сообщалось, что в разведке Соединенных Штатов также считают, что власти Северной Кореи ищут способы скрыть часть ядерного арсенала, а также секретные объекты по его производству.

После саммита 12 июня, на котором президент США Дональд Трамп встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, разведка пришла к выводу, что в КНДР ищут способы скрыть часть своего ядерного арсенала.