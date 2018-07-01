У базы Хмеймим уничтожили неизвестные беспилотники

У российской авиабазы Хмеймим в Сирии были обнаружены беспилотные летательные аппараты неизвестной принадлежности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя базы.

Отмечается, что все беспилотники были уничтожены штатными зенитными огневыми средствами Хмеймима.

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«Тридцатого июня c наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления на удалении от аэродрома была обнаружена группа малоразмерных воздушных целей (БПЛА) неизвестной принадлежности», — заявил представитель базы.

Отмечается, что пострадавших или материального ущерба в результате инцидента нет, авиабаза Хмеймим функционирует в штатном режиме.

В мае сообщалось, что российские ПВО сбили неизвестный беспилотник на авиабазе Хмеймим.