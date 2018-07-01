WP: разведка США заподозрила КНДР в нежелании уничтожать все ядерное оружие

В разведке Соединенных Штатов считают, что власти Северной Кореи ищут способы скрыть часть ядерного арсенала, а также секретные объекты по его производству. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на официальные лица США.

По данным источников издания, Пхеньян в действительности не собирается осуществлять полную денуклеаризацию Корейского полуострова. После саммита 12 июня, на котором президент США Дональд Трамп встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, разведка пришла к выводу, что в КНДР ищут способы скрыть часть своего ядерного арсенала.

Реклама

Отмечается, что разведывательное управление министерства обороны США (DIA) пришло к выводу о том, что северокорейские чиновники хотят утаить информацию о количестве ядерных боеголовок, ракет, а также числе и типах ядерных пусковых установок.

Ранее телеканал NBC News сообщал, что КНДР продолжает работу на секретных ядерных объектах.