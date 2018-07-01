Командование ДНР: украинские силовики подорвали газораспределительную станцию

В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в подрыве газораспределительной станции в Новоазовском районе, передает РИА «Новости».

«В Новоазовском районе силами ВСУ была подорвана газораспределительная станция, и тысячи граждан по обе линии соприкосновения сторон остались без газа», — сказал представитель командования ДНР.

Реклама

Он отметил, что силы ВСУ продолжают нарушать условия перемирия и занимаются «геноцидом» мирного населения республики. Он посчитал, что своими действиями украинские военные пытаются спровоцировать силы ДНР на ведение огня.

Ранее в ЛНР рассказали об украинских военных, вывозящих в цинковых гробах оружие из Донбасса.