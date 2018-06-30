Ирак построил стену на границе с Сирией для защиты от террористов

Иракские военные построили стену из колючей проволоки на западной границе с Сирией для защиты от террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает Shafaq news.

По данным портала, стены была построена в провинции Анбар на стыке границ с Сирией и Иорданией.

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Как отмечается, по периметру сооружения также установлены сторожевые башни и развернуты мобильные патрули.

При этом материально-техническую и логистическую поддержку при строительстве стены израильским пограничникам оказывали американские военные.

Ранее сообщалось, что сирийская армия освободила от боевиков террористической группировки «Исламское государство» часть пустыни на границе с Ираком‍.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.