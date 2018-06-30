На Украине рассказали о создании «мощнейшей» ракеты

Руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Украины Валентин Бадрак заявил, что страна планирует создать «мощнейшую» крылатую ракету в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данная противокорабельная ракета сможет атаковать цели на расстоянии до 300 километров.

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Он также отметил, что ракету планируется использовать для береговой охраны.

Бадрак подчеркнул, что в настоящее время военно-морские силы являются слабым местом Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве признали невозможность противостоять России в Азовском море.

Как отмечалось, Украина может противопоставить России в Азовском море только «дулю» (кукиш).