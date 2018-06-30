ВВС Афганистана нанесли удар по «Талибану» после окончания перемирия

После того, как президент Афганистана объявил об окончании перемирия с «Талибаном», военно-воздушные силы страны совершили авиаудар, в результате которого были ликвидированы 12 боевиков движения, передает Tolo News.

Также сообщается, что еще 18 боевиков пострадали в результате авиаудара вооруженных сил Афганистана.

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Отмечается, что авиаудары, нанесенные афганскими военно-воздушными силами были частью операции ВС по ликвидации укрытий членов террористической организации в районе Джаванд провинции Бадгис.

Ранее сообщалось, что президент Афганистана объявил об окончании перемирия с «Талибаном».

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.