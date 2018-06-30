День вооруженных сил Британии пройдет в Солсбери из-за дела Скрипалей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что день вооруженных сил страны будет проведен в 2019 году в Солсбери в знак благодарности военным, которые принимали участие в устранении последствий инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА «Новости».

«Участие военных в ликвидации последствий нападения с применением нервно-паралитического вещества было важным. В дни непосредственно после нападения военные эксперты помогли безопасно эвакуировать зараженные транспортные средства, а эксперты лаборатории министерства обороны в Портон-Дауне затем провели тесты на нервно-паралитическое вещество. Сейчас порядка 200 военных специалистов из сухопутных и военно-воздушных сил помогают в восстановлении города», — говорится в тексте речи Мэй.

Она также отметила, что проведение празднования в Солсбери позволит привлечь к городу внимание и продемонстрировать его открытость для бизнеса и туризма.