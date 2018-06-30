В Киеве признали невозможность противостоять России в Азовском море

Украина может противопоставить России в Азовском море только «дулю» (кукиш). Об этом заявил заместитель министра Украины по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука в эфире телеканала ZIK, передает РИА «Новости».

Председатель общественной организации «Правое дело» Дмитрий Снегирев призвал украинские ВС отреагировать на действия российских военных в Керченском проливе, используя «современные разработки ВПК». Отвечая на этот призыв, Тука предложил «показать дулю».

Реклама

«У нашей армии на море есть только дуля. И вы это прекрасно знаете. Нам нечем оказывать сопротивление российскому военному флоту», — сказал украинский замминистра.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская сторона создает в районе Азовского моря разнородную ударную группировку.