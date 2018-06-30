В Минобороны рассказали, когда корвет «Громкий» войдет в состав ТОФ

Тихоокеанский флот (ТОФ) скоро получит корвет проекта 20380 «Громкий», передает РИА «Новости» заявление замминистра обороны Алексея Криворучко.

«В течение месяца мы надеемся, что один корвет перейдет на сдаточную базу во Владивосток», — сказал он.

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По его словам, остальные корветы находятся в работе. Ранее сообщалось, что всего ТОФ планирует получить восемь корветов проекта 20380.

Ранее сообщалось, что Минобороны заключило первый контракт на поставку 12 истребителей пятого поколения Су-57. Также сообщалось, что в настоящее время продолжаются испытания Су-57 с двигателем второго этапа.