Трамп призвал партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал партнеров по Североатлантическому альянсу увеличить расходы на оборону. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Германия должна тратить больше денег, также как Испания и Франция. Несправедливо то, как они относятся к США», — сказал он.

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По словам Трампа, расходы США несоизмеримо превышают взносы всех остальных членов альянса.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не планирует выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), но отношение к США там должно быть более честным.

Также сообщалось, что Трамп планирует обсудить на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос гонки вооружений.