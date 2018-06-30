Минобороны заключило первый контракт на поставку 12 Су-57

Первый контракт на поставку 12 истребителей пятого поколения Су-57 заключен, передает РИА «Новости» заявление замминистра обороны России Алексея Криворучко.

Он добавил, что «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина» (КнААЗ) без задержек выполняет гособоронзаказ (ГОЗ), в том числе по созданию Су-57. Он также рассказал, что в настоящее время продолжаются испытания Су-57 с двигателем второго этапа.

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«Предприятие прекрасно справляется с работой. И уже первый контракт на 12 машин заключен, поэтому в ближайшее время в соответствии с контрактом поставки уже начнутся», — сказал он.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, который предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.