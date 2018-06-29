В Кремле удивились данным о желании Трампа заключить с Путиным сделку по Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков удивился по поводу информации СМИ о желании американского лидера Дональда Трампа заключить с Владимиром Путиным сделку по Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, в Кремле ничего не знают о намерениях президента США. Он заметил, что неизвестно, на чем основано сообщение CNN.

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«Вы знаете, я не понимаю, на чем зиждется вот это сообщение CNN, имеет ли под собой что-то эта информация, тут нам ничего неизвестно. Остается только удивляться» , — сказал Песков.

Ранее CNN сообщил, что Трамп намерен обсудить с Путиным вывод войск США из Сирии.