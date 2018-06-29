Трамп и президент Португалии обсудили укрепление НАТО
Президент США Дональд Трамп провел встречу с лидером Португалии Марселу Ребелу ди Созой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Как отмечается, в ходе встречи стороны обсудили совместные усилия по укреплению НАТО и план Португалии по приведению оборонных расходов в соответствие с целевыми показателями альянса.
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При этом лидеры также обсудили двустороннее сотрудничество в области безопасности и экономики.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп напомнил канадскому премьер-министру Джастину Трюдо о финансовых обязательствах Канады перед НАТО.
Как отмечалось, Трамп считает, что отказ увеличивать расходы на оборону ведет к подрыву безопасности НАТО.