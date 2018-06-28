Правительственные войска заняли город Хирак в Сирии

Армия Сирийской Арабской Республики (САР) вошла в город Хирак на юго-западе Сирии неподалеку от границы с Иорданией, передает Reuters.

По сообщению агентства, правительственные войска в данный момент проводят военную операцию против повстанцев на юго-западе страны. Хирак был одним из опорных пунктов боевиков.

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Ранее официальный представитель французского МИДа Аньес фон дер Мюль напомнил России о сирийских договоренностях. В частности, он заявил, что Франция «обеспокоена наступлением, которое ведут войска сирийского режима и его сторонники на юго-востоке Сирии».

Также ранее президент России Владимир Путин рассказал о выводе 1140 человек личного состава из Сирии.