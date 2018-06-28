Помпео: КНДР все еще представляет ядерную угрозу

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Северная Корея все еще представляет ядерную угрозу, сообщает The Hill.

Издание отмечает, что заявление Помпео противоречит словам президента США Дональда Трампа, который писал в своем твиттере, что ядерной угрозы от КНДР больше нет.

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Выступая на заседании подкомитета сената по ассигнованиям, госсекретарь сказал, что Трамп «собирался» сказать, что США «уменьшили» угрозу, исходящую от Северной Кореи, однако написал, что КНДР больше не представляет собой угрозы.

«Я уверен, что он имел в виду — мы уменьшили угрозу. Не думаю, что в этом кто-то сомневается», — подчеркнул Помпео.

Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея начали переговоры о соединении автодорог.