Постпред России назвал ОЗХО жалким зрелищем

Постпред России в ОЗХО Александр Шульгин заявил, что организация представляет собой жалкое зрелище, передает РИА «Новости».

«Эта сессия была созвана по инициативе британцев, американцев и их союзников. Формальная цель ее была в том, чтобы укрепить запрет на укрепление химического оружия, но в реальности речь шла о том, чтобы наделить сугубо техническую ОЗХО несвойственными ей функциями по установлению ответственности за применение химоружия», — напомнил постпред.

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По его словам, Россия «рассматривает эту цель как посягательство на исключительные прерогативы Совбеза ООН».

Он считает, что «раскол в организации уже очевиден».

«Организация, некогда успешная, заслужившая Нобелевскую премию мира, являет собой жалкое зрелище: раскол, политизация. Все это по вине наших британских-американских партнеров», — подчеркнул он.

Ранее постоянный представитель Сирии при ОЗХО Бассам Саббаг заявил, что Вашингтон ведет агрессивную кампанию против Дамаска.