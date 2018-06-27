Госдеп одобрил продажу Испании комплексов AEGIS

Госдепартамент США одобрил продажу Испании пяти комплексов противоракетной обороны AEGIS за $860,4 млн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) США.

По данным ведомства, Испания уже располагает пятью фрегатами, оснащенными этой системой.

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Как отмечается, дополнительные комплексы AEGIS позволят стране более гибко противодействовать региональным угрозам.

В ведомстве также добавили, что для национальных интересов США жизненно важно помогать Испании в развитии потенциала самообороны страны.

Ранее Госдеп одобрил продажу Бахрейну 12 боевых вертолетов AH-1Z за $911,4 млн.

Как отмечалось, продажа данных вооружений «не изменит основной баланс сил в регионе».